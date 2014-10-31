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СМИ: Япония в марте будущего года создаст собственную морскую пехоту

01.11.2017 ТАСС 20 0
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Корабли морских сил самообороны Японии
Корабли морских сил самообороны Японии во Владивостоке.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В министерстве обороны страны пояснили, что морпехи будут охранять отдаленные острова в Восточно-Китайском море

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение в марте будущего года создать собственный вариант морской пехоты для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, изначально ее численность составит примерно 2,1 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник газета Asahi Shimbun со ссылкой на министерство обороны.

Сначала японская морская пехота в количестве двух полков будет размещена на юго-западном острове Кюсю. Однако в начале 2020-х годов морпехов предполагается передислоцировать на Окинаву, самый южный остров страны, который непосредственно обращен к Восточно-Китайскому морю. Токио вовлечен там в споры с Пекином из-за принадлежности необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао), у которых находятся месторождения природного газа и разграничение эксклюзивных экономических зон двух стран.

Японские подразделения морской пехоты планируется разместить на Окинаве на базе Кемп-Хансен, которую сейчас использует морская пехота США. Численность японских "мобильных амфибийных сил" предполагается затем увеличить еще на один полк. Вопрос о совместном развертывании морской пехоты США и Японии уже прорабатывается Вашингтоном и Токио, сообщает газета.
31.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
США
Япония

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