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Бондарев: ядерные испытания США не стоит воспринимать как угрозу или агрессию

01.11.2017 ТАСС 29 0
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности, "российский ядерный потенциал существенно превосходит американский"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Испытания американских стратегических ядерных сил "Глобальный гром" не стоит воспринимать как потенциальную угрозу. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я бы вообще не стал воспринимать американские учения как потенциальную угрозу, как агрессию или намек на нее", - сказал сенатор журналистам, добавив, что "российский ядерный потенциал существенно превосходит американский".

Он отметил, что каждая страна проводит испытания своих вооруженных сил, в том числе стратегических ядерно-ракетных комплексов, это вполне нормально.

Бондарев напомнил, что 26 октября под руководством президента РФ, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина Россия тоже провела тренировку по управлению стратегическими ядерными силами, было проверено состояние отечественных ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС.

"Действия обеих стран согласуются с требованиями договора СНВ-3 [Договор о стратегических наступательных вооружениях], который мы заключили в Вашингтоне. Предлагаю рассматривать испытания США не как угрозу международной безопасности и не как браваду для устрашения России или КНДР, а как обычный рабочий момент в системе совершенствования обороноспособности страны", - заключил сенатор.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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КНДР
Россия
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Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
СНВ-3
ТОФ
Ядерный щит

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