Путин ратифицировал протокол о создании Единой региональной системы ПВО РФ и Белоруссии



Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Документ был подписан в Минске 2 ноября 2016 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 года, подписанный в городе Минске 2 ноября 2016 года", - говорится в документе.

Закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.