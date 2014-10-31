Путин ратифицировал протокол о создании Единой региональной системы ПВО РФ и Белоруссии
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Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Документ был подписан в Минске 2 ноября 2016 года
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 года, подписанный в городе Минске 2 ноября 2016 года", - говорится в документе.
Закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.
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31.10.2017
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