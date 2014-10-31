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Путин ратифицировал протокол о создании Единой региональной системы ПВО РФ и Белоруссии

01.11.2017 ТАСС 30 0
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Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Документ был подписан в Минске 2 ноября 2016 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 года, подписанный в городе Минске 2 ноября 2016 года", - говорится в документе.

Закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир

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