Иран развернул радиолокационную систему собственного производства
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Иран начал эксплуатировать радиолокационную систему (РЛС) Afagh ("горизонт") собственного производства, передает агентство Tasnim.
По данным агентства, РЛС была представлена в понедельник. РЛС Afagh была разработана и произведена иранскими военными экспертами.
На церемонии присутствовал министр обороны страны Амир Хатами. Глава минобороны отметил, что РЛС способна контролировать и отслеживать суда на расстоянии до 200 километров. По его словам, также РЛС может отслеживать воздушные цели.
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30.10.2017
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