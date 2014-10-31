Министр обороны США рассказал о потерях при освобождении Ракки



Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Lee Jin-man / Pool Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Lee Jin-man / Pool

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. При освобождении Ракки от террористов группировки "Исламское государство"* погиб один американский солдат и более 600 курдских бойцов, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате.

Такая статистика, по его словам, показывает, что США не ведут против ИГ* активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия.

На прошлой неделе "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению шла с июня.

*Запрещенная в России террористическая организация