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Министр обороны США рассказал о потерях при освобождении Ракки

01.11.2017 РИА Новости 26 0
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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Lee Jin-man / Pool

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. При освобождении Ракки от террористов группировки "Исламское государство"* погиб один американский солдат и более 600 курдских бойцов, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате.

Такая статистика, по его словам, показывает, что США не ведут против ИГ* активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия.

На прошлой неделе "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению шла с июня.

*Запрещенная в России террористическая организация
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США

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