Тиллерсон заявил об отсутствии у США намерения воевать с сирийской армией
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Сирия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США не намерены воевать в Сирии с правительственными войсками или их союзниками, но готовы применить силу для защиты своих войск и партнеров, воюющих с "Исламским государством"*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"США не хотят воевать с сирийским правительством или проправительственными силами. Тем не менее США, не мешкая, применят необходимую и пропорциональную силу для защиты сил США, коалиции или партнеров, которые занимаются борьбой с ИГ*", - заявил Тиллерсон на слушаниях в комитете сената США по международным делам.
В комитете по международным делам сената в настоящий момент начались слушания, посвящённые "использованию военной силы".
*Запрещенная в России террористическая организация
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31.10.2017
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