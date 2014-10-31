Тиллерсон заявил об отсутствии у США намерения воевать с сирийской армией



Сирия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США не намерены воевать в Сирии с правительственными войсками или их союзниками, но готовы применить силу для защиты своих войск и партнеров, воюющих с "Исламским государством"*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США не хотят воевать с сирийским правительством или проправительственными силами. Тем не менее США, не мешкая, применят необходимую и пропорциональную силу для защиты сил США, коалиции или партнеров, которые занимаются борьбой с ИГ*", - заявил Тиллерсон на слушаниях в комитете сената США по международным делам.

В комитете по международным делам сената в настоящий момент начались слушания, посвящённые "использованию военной силы".

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