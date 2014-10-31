Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Конгресс не давал разрешение на использование военной силы против КНДР

01.11.2017 РИА Новости 26 0
0
Понравилась новость?
 0
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Разрешения от конгресса США на использование военной силы против КНДР нет, это подтвердил на слушаниях в комитете сената по международным делам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Сенатор задал вопрос Тиллерсону с просьбой подтвердить, что от конгресса нет разрешения на использование военной силы против КНДР. "Это моё понимание, да", - ответил госсекретарь США.

Законы, разрешающие применение военной силы за рубежом, были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. Первый был принят после терактов 11 сентября 2001 года, а второй - перед военной операцией США в Ираке, которая началась в марте 2003 года.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений - так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
КНДР
Россия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
  • 31.10 14:54
  • 916
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы