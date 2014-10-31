Конгресс не давал разрешение на использование военной силы против КНДР



Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Cliff Owen Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Разрешения от конгресса США на использование военной силы против КНДР нет, это подтвердил на слушаниях в комитете сената по международным делам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Сенатор задал вопрос Тиллерсону с просьбой подтвердить, что от конгресса нет разрешения на использование военной силы против КНДР. "Это моё понимание, да", - ответил госсекретарь США.

Законы, разрешающие применение военной силы за рубежом, были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. Первый был принят после терактов 11 сентября 2001 года, а второй - перед военной операцией США в Ираке, которая началась в марте 2003 года.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений - так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.