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Тиллерсон рассказал, до каких пор США останутся в Ираке

01.11.2017 РИА Новости 19 0
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Солдат армии США
Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.
Источник: © AP Photo, Khalid Mohammed

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США останутся в Ираке до тех пор, пока не победят террористическую группировку "Исламское государство"*, заявил на слушаниях в комитете сената по международным делам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Премьер-министр (Ирака) не говорил, что американские войска должны покинуть (страну - ред.). Мы останемся в Ираке до тех пор, пока не победим ИГ*", - сказал Тиллерсон.

Отвечая на вопрос сенатора, на каких основаниях США будут оставаться в Ираке, госсекретарь сообщил, что страна это будет делать в рамках законов, разрешающих применение военной силы за рубежом, которые были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. "И мы находимся там также по приглашению иракского правительства", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

* Запрещенная в России террористическая группировка
31.10.2017
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Страны
Ирак
Россия
США

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