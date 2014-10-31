СМИ назвали возможного кандидата на должность постпреда России при НАТО



Андрей Келин. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Ronald Zak Андрей Келин. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Ronald Zak

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин может занять должность постоянного представителя России при НАТО, таким образом, РФ не намерена понижать уровня представительства при Североатлантическом альянсе, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько информированных дипломатических источников.

"По словам нескольких информированных дипломатических источников… наиболее вероятным кандидатом на должность постпреда РФ при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин", - пишет издание.

Как сообщается на сайте МИД, Келин в 1979 году окончил МГИМО, владеет английским, французским и нидерландским языками. Келин имеет большой опыт работы на различных должностях в центральном аппарате министерства и его загранучреждениях. Работал в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии. Должность директора департамента общеевропейского сотрудничества занимает в 2015 года.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД сообщала, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при НАТО до временного поверенного. Как отмечало издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост, и связано с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог.

Сообщалось, что Грушко вскоре вернется в Москву, предположительно, займет пост замминистра иностранных дел и будет курировать отношения с европейскими странами, а также взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. Ранее занимавший эту должность замминистра Алексей Мешков 23 октября указом президента РФ Владимира Путина был назначен послом во Франции.