СМИ назвали возможного кандидата на должность постпреда России при НАТО
|
|
Андрей Келин. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин может занять должность постоянного представителя России при НАТО, таким образом, РФ не намерена понижать уровня представительства при Североатлантическом альянсе, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько информированных дипломатических источников.
"По словам нескольких информированных дипломатических источников… наиболее вероятным кандидатом на должность постпреда РФ при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин", - пишет издание.
Как сообщается на сайте МИД, Келин в 1979 году окончил МГИМО, владеет английским, французским и нидерландским языками. Келин имеет большой опыт работы на различных должностях в центральном аппарате министерства и его загранучреждениях. Работал в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии. Должность директора департамента общеевропейского сотрудничества занимает в 2015 года.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД сообщала, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при НАТО до временного поверенного. Как отмечало издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост, и связано с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог.
Сообщалось, что Грушко вскоре вернется в Москву, предположительно, займет пост замминистра иностранных дел и будет курировать отношения с европейскими странами, а также взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. Ранее занимавший эту должность замминистра Алексей Мешков 23 октября указом президента РФ Владимира Путина был назначен послом во Франции.
|
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.10.2017 США выдвигают новые доводы в пользу поставок оружия на Украину. Разумно ли это? (Christian Science Monitor, США)
22.09.2017 Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
31.05.2017 Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
28.03.2017 Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
27.04.2015 С чего начинаются войны
23.03.2015 Мир праху твоему, ДОВСЕ
31.12.2014 Что доктрина прописала
01.12.2014 Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг дал интервью российским журналистам