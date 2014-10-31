Китай и Южная Корея договорились о нормализации отношений



Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cn.

Источник: www.news.cn Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cn.Источник: www.news.cn

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Южная Корея по итогам проведенных в Пекине консультаций договорились способствовать нормализации двустороннего сотрудничества, которое было подорвано из-за решения Сеула разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD, следует из сообщения МИД КНР.

Переговоры вели заместитель главы отдела по вопросам национальной безопасности при администрации президента Южной Кореи Нам Гван Пхё и помощник главы МИД КНР Кун Сюанью.

"Стороны заявили, что высоко ценят двусторонние отношения и выразили готовность продвигать и дальше развитие двусторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства. Стороны считают, что укрепление двусторонних контактов и сотрудничества соответствует общим интересам обеих стран. Стороны договорились содействовать тому, чтобы сотрудничество в различных сферах вернулось на нормальный путь развития", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Китайская сторона, исходя из своих интересов национальной безопасности, подтвердила, что выступает против размещения THAAD на территории Южной Кореи и выразила надежду на то, что этот вопрос будет урегулирован конструктивным образом.

Как отмечается в сообщении, южнокорейская сторона заявила, что знает об обеспокоенности китайской стороны и заверила, что THAAD не направлена против третьих стран и не будет подрывать стратегические интересы безопасности Китая.

Стороны договорились поддерживать контакт по межармейским каналам по вопросам THAAD, которые представляют обеспокоенность для китайской стороны.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.