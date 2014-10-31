В горах Чечни мотострелки ЮВО сдали вождение и стрельбу
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Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3 тысяч военнослужащих мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Чечне, сдали итоговую проверку за 2017 учебный год, включающую вождение и стрельбу из танков в горно-лесистой местности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, были проверены по навыкам вождения гусеничной и колесной техники, стрельбе из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток", - сказал он.
Мотострелков также проверили на физическую подготовленность со сдачей нормативов по метанию гранат, совершению марш-броска с полной выкладкой и преодолению полосы препятствий.
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31.10.2017
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