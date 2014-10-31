Водолазы Тихоокеанского флота совершили рекордный по глубине спуск
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Водолазы. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота впервые провели тренировку водолазов спасательного судна "Игорь Белоусов" на глубине 317 метров, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" ТОФ в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт", - сообщил Воскресенский.
В течение недели водолазы прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию. Ранее рекордной считались глубина в 200 метров. Это погружение состоялось на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез".
По планам управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ, в дальнейшем планируются спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.
Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.
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31.10.2017
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