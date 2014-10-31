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Водолазы Тихоокеанского флота совершили рекордный по глубине спуск

01.11.2017 РИА Новости 21 0
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Водолазы. Архивное фото
Водолазы. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота впервые провели тренировку водолазов спасательного судна "Игорь Белоусов" на глубине 317 метров, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" ТОФ в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт", - сообщил Воскресенский.

В течение недели водолазы прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию. Ранее рекордной считались глубина в 200 метров. Это погружение состоялось на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез".

По планам управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ, в дальнейшем планируются спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Игорь Белоусов
Проекты
ТОФ

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