В Хабаровском крае работника оборонного предприятия осудили за госизмену



ФСБ нашивка. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / ФСБ РФ ФСБ нашивка. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / ФСБ РФ

ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Жителя Хабаровского края, работавшего на одном из оборонных предприятий, осудили на 4,5 года колонии строгого режима за госизмену, сообщили в УФСБ по региону.

Следствие установило, что 26-летний работник предприятия оборонно-промышленного комплекса похитил оттуда информационные материалы, содержащие гостайну, и продал их иностранному гражданину. Мужчину задержали оперативники УФСБ и поместили под стражу.

Уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа" расследовалось следственным отделом УФСБ.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что учли при вынесении приговора.