Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении войск
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о совместном техническом обеспечении войск государств.
Сообщение подписано 2 ноября 2016 года в Минске.
"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в тексте федерального закона, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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31.10.2017
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