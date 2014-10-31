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ФСБ предотвратила передачу секретной информации иностранной спецслужбе

01.11.2017 РИА Новости 24 0
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Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России. Архивное фото
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КАЛИНИНГРАД, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области предотвратили передачу закрытой военной информации иностранной спецслужбе, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, житель области собирался предоставить сведения военного характера за деньги. "Местный житель через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа иностранной спецслужбе этих сведений создала бы угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе.

"Своевременная локализация действий лица на начальной стадии реализации преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности государства", - говорится в сообщении УФСБ.

Чтобы предотвратить преступление, мужчину официально предупредили о недопустимости действий подобного рода. В ведомстве назвали институт "официального предостережения" действенным инструментом превентивного реагирования на возникающие угрозы безопасности государства.
31.10.2017
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Россия

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