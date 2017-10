"Похождения" концерна Airbus в Казахстане

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в публикации "Le dispositive d’Airbus pour vendre ses helicopteres", тяжба, которая тянется в Париже по "казахстанскому делу" приподняла занавес с имен тех консультантов, которых использовал концерн Airbus для того, чтобы проникнуть в секреты Астаны в 2009 году.

Сборка вертолетов Airbus Helicopters EC145C2 на предприятии Eurocopter Kazakhstan Engineering в Астане (Казахстан) (с) astanatimes.com

В отличие от ранее опубликованных материалов, отчет о соответствии деятельности предприятия законности, подготовленный бюро Огюста Дебузи (August Debouzy) для Airbus Group в рамках "Казахгейта", показывает, что европейский концерн ничем не рискует. Этот доклад, который должен быть представлен французскому правосудию, напоминает о всех консультантах, которые работали на Airbus начиная с 2009 года, когда Airbus проявлял в стране наибольшую активность. Так, начиная с 2007 года в рамках контракта на поставку в Казахстан 40 вертолетов, тогдашний представитель Airbus в Центральной Азии Оливье Мишалон (Olivier Michalon) обратился к услугам компании "Стрела". Эту компанию возглавлял Владимир Греков, который возглавлял представительство компании Total в России в 1990-е годы. Греков отвечал за организацию серии встреч с казахстанскими официальными лицами, в первую очередь с очень близким своим знакомым Нурталом Абукаевым, который на тот момент возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана. Некоторые из этих встреч прошли в присутствии бывшего французского сенатора Аймери де Монтескье (Aymeri de Montesquiou). Airbus умело лавировал, так как в это время группа Thales, которая конкурировала в Казахстане с Airbus, убеждала Монтескье встать на свою сторону. Одновременно Airbus обратился к услугам компании MediaTech Алексиса Грабара (Alexis Grabar), который в 1990-е годы был представителем Airbus Helicopters в странах бывшего СССР.

Наконец, Airbus для обслуживания вертолетов стал полагаться на инфраструктуру довольно своеобразной компании Sky Tech LLP, которая к тому же стала отвечать и за продвижение продуктов компании Eurocopter в стране. Информации по этой компании меньше всего. Известно, что она была создана в 2007 году, и на момент создания занималась коммерческими операциями в Казахстане. Ей очень недолго (с 1 июля по 30 ноября 2010 года) руководил Андрей Демин. Airbus весьма кстати подписал с ней контракт 1 июля 2010 года. О других руководителях компании информации нет. Sky Tech принадлежит компании Worldwide Aircraft Leasing (WAL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и ей формально руководят два управляющих - Йохан Якоб (Johann Jacob) и Иво Кауфман (Ivo Kaufmann), действующих по доверенности, выданной в Лихтенштейне компанией Audina Treuhand AG. Хотя в отчете это не упоминается, но WAL имеет филиал в Панаме, который принадлежит сингапурским и лихтенштейнским юридическим лицам - Place of Power Foundation, Paul Holding Pte. Ltd, Health and Wealth Holdings Foundation. Все они являются акционерными обществами.

Для того, чтобы решать проблемы в своем СП, созданном с казахстанской государственной компанией Kazakhstan Engineering, в 2014 году Airbus подписал контракт с небольшой консалтинговой компанией Whiteshield Partners, возглавляемой Фади Фарра (Fadi Farra), в прошлом представителем ОЭСР в бывшем СССР. На данный момент, благодаря проведению процедуры due diligence компании HeliDynamics стало известно, что Фарра также был личным консультантом тогдашнего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова, который в настоящее время заключен под стражу по обвинению в коррупции.