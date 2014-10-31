Особая сварка



Бронированный трактор Б12.

Источник: chtz-uraltrac.ru Бронированный трактор Б12.Источник: chtz-uraltrac.ru

Челябинский тракторный взялся за ювелирную работу

Бронированный бульдозер Б12, с успехом представленный на выставке-форуме "Армия-2017", будет "одеваться" на Урале.

Уникальную технологию сварки броневых листов освоил, выполняя контракт с Минобороны, Челябинский тракторный завод. Тракторы Б12 получат бронирование кабины, элементов капота, топливного бака и других узлов. Оператор машины будет надежно защищен от камнепада, бурелома, а также пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий.

Технологическая операция сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом. Это необходимо во избежание перегрева металла. Работа выполняется с помощью полуавтоматов и требует особой тщательности, строгого контроля качества. Для экспертизы применяется специальный твердомер. Серия замеров делается на всех основных деталях, тем самым обеспечивается надежный контроль. "Предприятия, выполняющие подобные работы со сверхпрочными специальными сталями, в стране можно пересчитать по пальцам", – сообщил начальник сборочно-сварочного цеха завода Иван Моторин. Челябинцы, прежде чем приступить к выполнению контракта, прошли дополнительное обучение.

Бронированный бульдозер Б12 был представлен на выставке-форуме "Армия-2017". Трактор-броненосец вызвал большой интерес не только у российских военных, но и у представителей нескольких зарубежных армий. В отличие от используемых в войсках бульдозерных агрегатов, созданных на шасси танка, Б12 имеет более низкую цену, высокую экономичность и увеличенный ресурс эксплуатации.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 42 (706) за 1 ноября 2017 года