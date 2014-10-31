Привод на мировые рынки



Электромеханический привод для среднемагистрального лайнера МС-21 презентован на научно-техническом совете Группы компаний «Социум-А».

Источник: socium-a.ru Электромеханический привод для среднемагистрального лайнера МС-21 презентован на научно-техническом совете Группы компаний «Социум-А».Источник: socium-a.ru

Арзамасские приборостроители добавят самолетам живучести

Электромеханический привод для среднемагистрального лайнера МС-21 презентован на научно-техническом совете Группы компаний "Социум-А". Это новое для отечественного авиапрома направление. Разработку представил Владимир Сухоруков, начальник КБ ООО "АПКБ", дочернего предприятия Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина.

На заседании совета под председательством генерального директора холдинга Руслана Ашурбейли обсуждались вопросы, касающиеся так называемого полностью электрического самолета – будущего авиации. Чтобы не допустить отставания от мировых лидеров, российская авиационная наука уверенно двигается в этом направлении вперед.

Молодой арзамасский конструктор представил проект "Электромеханический привод механизма перестановки стабилизатора среднемагистрального гражданского самолета МС-21 по программе импортозамещения в интересах корпорации "Иркут".

"Проблема заключается в том, что традиционно на отечественных самолетах устанавливались гидравлические приводы, – поясняет Владимир Сухоруков. – Гидравлика – довольно сложная система, дорога в обслуживании. Основная часть технического обслуживания самолета как раз и заключается в его проверке. Именно поэтому все ведущие западные компании гражданской авиации направляют средства на освоение электромеханики. В России на сегодняшний момент нет серийного производства электромеханических приводов, в связи с этим заказчик и обратился к нам. Мы уже имеем подобный опыт – разработали электромеханический привод для компании "Сухой". Сегодня в наших планах обеспечить аналогичным и МС-21".

vpk-news.ru

Электромеханические приводы – прорыв в системах управления самолетом. Исключение гидравлической системы заметно уменьшит количество вспомогательного оборудования и обслуживающего персонала, необходимого для поддержания летательных аппаратов в исправном состоянии. Техобслуживание станет гораздо дешевле. Кроме того, электромеханические приводы имеют большую эффективность и срок эксплуатации, чем их гидравлические аналоги, что является одним из важнейших факторов "живучести" современных самолетов.

По словам специалистов Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро, создание первого отечественного электромеханического привода для гражданской авиации даст толчок в развитии отечественной приводной техники и позволит АПЗ и АПКБ занять лидирующее положение в производстве данных изделий в России, появляется перспектива выхода на международные рынки.

Артем Канашкин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 42 (706) за 1 ноября 2017 года