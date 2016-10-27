В Республике Беларусь успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО "Полонез"



Новая ракеты для РСЗО "Полонез".

Источник: фото Alexander Dy Новая ракеты для РСЗО "Полонез".Источник: фото Alexander Dy

ЦАМТО, 26 октября. На территории Гомельской области 26 октября в рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО "Полонез", сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

В пресс-релизе военного ведомства РБ отмечается, что отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.

Ракеты поразили назначенные цели и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики по дальности и точности. После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать цели в радиусе до 300 км.

Реактивная система залпового огня большой дальности "Полонез" создана организациями оборонного сектора экономики РБ и соответствует лучшим мировым аналогам.

В дальнейшем планируется поступление модернизированной системы залпового огня "Полонез" на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь, что значительно повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач, говорится сообщении пресс-службы Минобороны РБ.