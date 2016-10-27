Оборонный бюджет Индонезии в 2018 ф.г. составит 7,93 млрд. долларов
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Истребитель F-16C ВВС Индонезии.
Источник: ВВС Индонезии
ЦАМТО, 26 октября. Государственный бюджет Индонезии на 2018 ф.г. утвержден в сумме 847,4 трлн. индонезийских рупий (62,38 млрд. долл.), что на 33,4 трлн. рупий больше по сравнению с суммой, предложенной в проекте госбюджета.
Как сообщает ресурс Detik со ссылкой на заявление министра финансов Индонезии, оборонное ведомство страны получит самую большую долю в государственном бюджете – 107,71 трлн. индонезийских рупий (7,93 млрд. долл.).
Для справки: в проекте государственного бюджета Министерству обороны Индонезии на 2018 ф.г. предлагалось выделить 105,72 трлн. индонезийских рупий.
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26.10.2017
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