Оборонный бюджет Индонезии в 2018 ф.г. составит 7,93 млрд. долларов



Истребитель F-16C ВВС Индонезии.

Источник: ВВС Индонезии Истребитель F-16C ВВС Индонезии.Источник: ВВС Индонезии

ЦАМТО, 26 октября. Государственный бюджет Индонезии на 2018 ф.г. утвержден в сумме 847,4 трлн. индонезийских рупий (62,38 млрд. долл.), что на 33,4 трлн. рупий больше по сравнению с суммой, предложенной в проекте госбюджета.

Как сообщает ресурс Detik со ссылкой на заявление министра финансов Индонезии, оборонное ведомство страны получит самую большую долю в государственном бюджете – 107,71 трлн. индонезийских рупий (7,93 млрд. долл.).

Для справки: в проекте государственного бюджета Министерству обороны Индонезии на 2018 ф.г. предлагалось выделить 105,72 трлн. индонезийских рупий.