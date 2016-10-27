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Специалисты Минобороны посетят открытый чемпионат России по боям роботов

27.10.2017 ЦАМТО 297 0
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Капитан
Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» также разработки ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017.
Источник: Денис Федутинов

ЦАМТО, 26 октября. Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) (ГУНИД) Минобороны посетят третий открытый чемпионат России по боям роботов (Бронебот).

Чемпионат пройдет в Москве 29 октября в спортивном комплексе "Олимпийский".

С целью ознакомления с перспективными технологическими решениями, использованными при создании представленных робототехнических систем, в работе жюри примет участие начальник управления ГУНИД МО РФ полковник Олег Помазуев.

Планируется, что в чемпионате будут участвовать десять команд из России, а также команды из Великобритании, Бельгии, Голландии и Ирландии.

Участие представителей ГУНИД в мероприятии осуществляется в рамках заключенного с организаторами турнира двустороннего соглашения, предметом которого является совместная организация мероприятий, направленных на популяризацию робототехнического творчества среди детей и довузовской молодежи.

Помимо этого, в рамках соглашения предусмотрено формирование интерактивной, образовательной и технологической среды для подготовки инженерных кадров в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также участие в других разноплановых совместных мероприятиях.

Так, специалистами ГУНИД прорабатывается вопрос о совместном проведении четвертого Бронебота в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Отдельно рассматривается возможность участия ООО "Корпорация роботов" в организации конкурса "Юный робототехник", в проведении которого будет задействован Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России. Мероприятие пройдет в ноябре на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.

Справочно:

Проект "Бронебот: бои роботов" создан, в первую очередь, для поддержки отечественных энтузиастов роботостроения и дал старт робототехническому спорту и соперничеству среди молодых инженеров Москвы.

За два года проведения турнира российские участники вышли на международный уровень. Среди команд участников – студенты Московского авиационного института, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского государственного технологического университета "Станкин" и Московского технологического университета, сообщает Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
26.10.2017
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