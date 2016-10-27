SDB II: бомба с возможностями ракеты



SDB II компании Raytheon. Изображение с сайта raytheon.com. SDB II компании Raytheon. Изображение с сайта raytheon.com.

Уже в следующем году истребители ВВС США вооружатся новыми крылатыми мини-бомбами. Сегодня, 26 октября, портал scout.com сообщил о том, что американские военно-воздушные силы завершили основной этап испытаний новых бомб Small Diameter Bomb II (SDB II).

Компания Raytheon, разработавшая новые бомбы, указывает, что испытания проходили на совместимость с самолётами F-15. Цикл тестирований показал полное соответствие заявленным требованиям, и уже в следующем году командование ВВС США планирует начать использование новых боеприпасов. В ходе последнего теста бомба поразила "движущийся на тактической скорости" макет танка Т-72.

Промо-ролик бомбы SDB II

Разработка бомбы Small Diameter Bomb II, также известной как GBU-53/B стартовала в 2006 году. В 2015 году Минобороны США заказало опытную партию боеприпасов (144 единицы), а в ближайшее время стартует их серийное производство. В ВВС США также планируют вооружать бомбами SDB II самолёты F-35A, а командование американских ВМС рассматривает возможность их применения на истребителях F-18.

SDB II является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Бомба способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км и уничтожать движущуюся технику на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях.