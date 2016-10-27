Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

SDB II: бомба с возможностями ракеты

27.10.2017 Warspot 279 0
0
Понравилась новость?
 +1
SDB_II
SDB II компании Raytheon. Изображение с сайта raytheon.com.

Уже в следующем году истребители ВВС США вооружатся новыми крылатыми мини-бомбами. Сегодня, 26 октября, портал scout.com сообщил о том, что американские военно-воздушные силы завершили основной этап испытаний новых бомб Small Diameter Bomb II (SDB II).

Компания Raytheon, разработавшая новые бомбы, указывает, что испытания проходили на совместимость с самолётами F-15. Цикл тестирований показал полное соответствие заявленным требованиям, и уже в следующем году командование ВВС США планирует начать использование новых боеприпасов. В ходе последнего теста бомба поразила "движущийся на тактической скорости" макет танка Т-72.

Промо-ролик бомбы SDB II

Разработка бомбы Small Diameter Bomb II, также известной как GBU-53/B стартовала в 2006 году. В 2015 году Минобороны США заказало опытную партию боеприпасов (144 единицы), а в ближайшее время стартует их серийное производство. В ВВС США также планируют вооружать бомбами SDB II самолёты F-35A, а командование американских ВМС рассматривает возможность их применения на истребителях F-18.

SDB II является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Бомба способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км и уничтожать движущуюся технику на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-18
F-35A
GBU-39
Т-72
Компании
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.10 11:26
  • 49
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 27.10 11:08
  • 1
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами
  • 27.10 10:59
  • 1
Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
  • 27.10 10:36
  • 3
Россия послала на орбиту инспектора
  • 27.10 10:23
  • 16
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 27.10 10:22
  • 8
Сергей Караганов: Мир идет к более свободному выбору для каждой страны
  • 27.10 10:04
  • 5587
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.10 09:57
  • 3907
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.10 09:51
  • 1
Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
  • 27.10 09:51
  • 4
Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
  • 27.10 09:26
  • 10
Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
  • 27.10 08:47
  • 66
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 27.10 08:30
  • 2
Люди соревнуются друг с другом, будто забыв о том, что они никогда не обыграют программу
  • 27.10 08:01
  • 2
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 27.10 05:00
  • 2
Российские самолеты на экспорт не вылетают
другие обсуждаемые темы