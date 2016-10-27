Индия теряет интерес к "сушкам"



Истребители пятого поколения ПАК ФА .

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребители пятого поколения ПАК ФА .Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

США и РФ воюют за поставку истребителей для Индии

Амбициозная российско-индийская программа стоимостью в $10 млрд по совместному созданию и производству самолета-истребителя пятого поколения (или FGFA) на базе Су-57 (Т-50) в настоящее время стоит перед новым серьезным препятствием. Американские СМИ сообщают, что ВВС Индии требуют прекращения проекта, а "Рособоронэкспорт" эту информацию опровергает. "Газета.Ru" проанализировала сложившуюся ситуацию.

Высокопоставленные руководители ВВС Индии утверждают, что совместная с Россией программа FGFA по созданию истребителя 5-го поколения не отвечает желаемым требованиям. Один из высших офицеров ВВС Индии добавил, что "индийские ВВС не стремятся продолжать программу FGFA". Об этом пишет издание Defense News.

Предложенная программа FGFA не соответствует требованиям по малой радиолокационной заметности российско-индийского самолета по сравнению с американским истребителем F-35, объяснил высокопоставленный индийский военный. По его мнению, в этой программе необходимы существенные структурные изменения, которые не могут быть обеспечены с помощью существующих российских прототипов.

В программе FGFA также нет понятия модульного обслуживания двигателя, что делает обслуживание будущего парка истребителей FGFA "дорогим и неприятным", считают индийские специалисты, на которых ссылается американское издание. Другой высокопоставленный представитель ВВС Индии пояснил, что модульное обслуживание двигателя требуется для быстрого и удобного обслуживания самолетов FGFA без предварительного предупреждения предприятия-изготовителя.

Однако россияне, по мнению индийцев, предложили немодульные механизмы для FGFA и его обслуживания, и значительная часть работ может быть выполнена только на заводе-изготовителе.

В "Рособоронэкспорте" предельно категорично отреагировали на распространенную американским СМИ информацию. "В настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение, и есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам", - сказали "Коммерсанту" в компании.

Индийский эксперт Вайджидер Тхакур, в прошлом командир эскадрильи ВВС Индии, специалист по вопросам обороны, утверждает, что на аналоге FGFA, известном в России как Су-57, установлен двигатель АЛ-41Ф.

Но истребитель FGFA должен быть оснащен двигателем под названием "изделие 30". Он на 30% легче АЛ-41Ф, имеет гораздо большую тягу, лучшую топливную экономичность. "Изделие 30" гораздо более надежный двигатель и характеризуется более низкой стоимостью жизненного цикла, примерно на треть", - сказал Тхакур в разговоре с "Газетой.Ru". Однако на сегодня "изделия 30" еще нет на оснащении даже российских истребителей.

Не имея на вооружении американских истребителей, ВВС Индии едва ли имеют возможность иметь мнение по сравнительным долгосрочным эксплуатационным расходам российских и американских самолетов, добавил Тхакур.

Как известно, в 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft). Ключевым параметром соглашение было производство самолетов на территории Индии, подразумевающее трансфер технологий уникальной российской разработки. Предполагалось, что стартовым заказчиком этого самолета станут военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам. До недавнего времени Индия планировала построить 144 истребителя FGFA. Ранее количество необходимых самолетов этого типа оценивалось в 210 с лишним единиц.

"Безусловно, реализация программы FGFA встречается с определенными техническими трудностями. Ни для кого это не секрет. Но тут дело вовсе не в сложностях технического характера. Не так давно Индия подписала с Францией контракт стоимостью €7,98 млрд на поставку 36 истребителей "Рафаль". Каждый самолет обошелся Нью-Дели в €94 млн. А бюджет индийских ВВС предполагает ежегодное выделение всего лишь €2,5 млрд на закупку летательных аппаратов", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

То есть, по словам эксперта, "Рафаль", и это без всякого преувеличения, сожрал весь бюджет ВВС Индии и в том числе средства, выделяемые на создание истребителей 5-го поколения.

В этом случае может сложиться такая ситуация, считает специалист, что ВВС Индии и вовсе останутся без машин 5-го поколения. А они гораздо раньше могут появиться на вооружении ВВС Китая и даже, к немалому удивлению индийской стороны, ВВС Пакистана.

Наконец, если индийская сторона сворачивает военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, считает Константин Макиенко, то Москва имеет полное право относиться к Нью-Дели не как к приоритетному стратегическому партнеру в регионе, а как к обычному, ординарному партнеру в сфере ВТС. А это может означать только одно - активизацию военно-технического сотрудничества России с основным геополитическим соперником Индии Пакистаном.

А Исламабад вполне заинтересован в интенсификации подобного сотрудничества. С высокими тактико-техническими характеристиками советского/российского оружия пакистанцы ознакомились еще во время афганской войны.

То есть у Дели не должно вызывать сильного удивления возможное появления на вооружении ВВС Пакистана, к примеру, российских истребителей Су-35. Также в свое время ВВС Индии отказались от МиГ-35 в пользу "Рафаля". Если же Пакистан купит эти легкие фронтовые истребители, но теперь уже в гораздо более модернизированном варианте, то этот факт должен восприниматься в Нью-Дели также без особого изумления и потрясения.

Индия имеет полное суверенное право отказаться от всех совместных с Москвой проектов, считает Константин Макиенко. Кремль обладает таким же суверенным правом переориентироваться в вопросах ВТС на Пакистан, убежден эксперт.

"На мой взгляд, не стоит сильно драматизировать ситуацию, складывающуюся в сфере российско-индийской программы FGFA, - рассказал "Газете.Ru" высокопоставленный источник в российской авиастроительной отрасли. - Пока даже нет точной информации кто и что в Индии сказал, где сказал, при каких обстоятельствах. Неизвестны даже воинское звание и должность автора озвученной информации".

По словам специалиста, Индия в настоящее время пытается реализовать в области военной авиации массу программ: это и закупка "Рафалей", и конкурс на однодвигательный истребитель, и начало работ по легкому истребителю 5-го поколения, и предстоящая модернизация машин Су-30МКИ с целью загрузки предприятий, а также модернизация "Ягуаров" и МиГ-29.

И это, подчеркивает эксперт, программы только в сфере военной авиации. А кроме того, есть еще и авиация ВМФ - Нью-Дели предстоит сделать выбор палубного самолета для своего третьего авианосца. А там уже вовсю идет борьба между "Рафалем" и американским F/A-18. Взамен Соединенные Штаты предлагают Индии помощь в создании легкого истребителя 5-го поколения.

Такое количество индийских программ в сфере ВВС и авиации ВМС великовато даже для Соединенных Штатов. Вряд ли все это с стороны Нью-Дели может быть реализовано. Денег на все сразу может не хватить.

Так что острые заявления ВВС Индии по программе FGFA вполне можно рассматривать как некую борьбу интересов, полагает источник "Газеты.Ru" в авиационной отрасли. За каждой деталью военного самолета в Индии стоит своя группа лоббистов. Так что в этом плане очередной информационный вброс - это, в некотором смысле, нормальное явление.

Михаил Ходаренок