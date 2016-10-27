Американские СМИ: СР-10 сделает ВКС России еще более смертоносными



Первый летный опытный образец самолета СР-10 (регистрационный номер ЕХ-88004) разработки и постройки ООО "КБ "САТ" во время полетов перед открытием авиасалона МАКС-2017. Жуковский, 17.07.2017.

Источник: Чэнь Сянюй / russianplanes.net ( ссылка ) Первый летный опытный образец самолета СР-10 (регистрационный номер ЕХ-88004) разработки и постройки ООО "КБ "САТ" во время полетов перед открытием авиасалона МАКС-2017. Жуковский, 17.07.2017.Источник: Чэнь Сянюй / russianplanes.net ( ссылка )

Разработанный частным предприятием "КБ Современные Авиационные Технологии" миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 - это уникальное изделие, которое, кажется, нашло успех, пишет The Nationlal Interest. Статью приводит портал Политический Калейдоскоп.

По данным американского журнала, Российские ВКС "намерены приобрести десятки СР-10 в качестве замены для своего флота учебных самолетов L-39 "Альбатрос"".

Самолет СР-10 дебютировал в начале этого года на авиасалоне МАКС-2017. "Машина проста и не дорога, и должна стать неким промежуточным авиатренажером, чтобы заполнить пробел между основным учебным самолетом Як-152 и современным реактивным Як-130, который также способен выполнять боевые задачи", – говорится в материале.

СР-10, по-видимому, является достаточно способным самолетом с превосходной управляемостью при больших углах атаки, отмечает издание. "Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах. Планер самолета способен выдерживать перегрузки 9G, а также имеет высокий коэффициент отношения тяги к массе благодаря своему двигателю Мотор-Сич АИ-25ТЛ, тягой 3,860 фунтов", – пишет автор.

Однако в скором времени украинский двигатель будет заменен на аналогичный АЛ-55 производства НПО "Сатурн", уточняет он. Тяга российского двигателя, который изначально был разработан для индийского учебного самолета HAL HJT-36 Sitara, составит 3,880 фунтов.

"Между тем, "КБ Современные Авиационные Технологии" начало работать над беспилотной версией СР-10, получившей название АР-10 "Аргумент". Беспилотный самолет предназначен для выполнения всех задач – от разведки до нанесения ударов по наземным целям", – сообщает издание.

Автор указывает на то, что успехи "КБ Современные Авиационные Технологии" в первую очередь "демонстрируют развитие в России частных инновационных технологий". Об это свидетельствует и твердый контракт, впервые выданный российским военным ведомством частному авиационному предприятию.