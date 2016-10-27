Военная авиация 6 поколения: Россия создаст двигатель для получения превосходства
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение".
Главный специалист ОКБ им. Люльки - филиала ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" Константин Каховский рассказал о строительстве в России двигателя для самолетов шестого поколения, передает BusinessOnline.
Современная военная авиация является фактически основной боевой силой в противостоянии с любым соперником. Технологический прогресс позволяет создавать многофункциональные самолеты, которые способны решать сразу несколько стратегических задач в ходе противостояния с противником. Для подобных самолетов нужен очень качественный и мощный двигатель. В данном вопросе у России после распада СССР возникали некоторые проблемы, поскольку многие производства остались в странах постсоветского пространства. Однако технологическая база о достижения ученых позволяют России активно развивать сферу двигателестроения.
По словам эксперта в области авиации Каховского, Россия обладает всем необходимым, что реализовать крайне перспективный проект силовой установки шестого поколения. Одним из самых важных аспектов в облике нового двигателя играют малозаметные, плоские выходные устройства. Кроме того, 6 поколение предполагает изменение и технологической части. К примеру, будет создана новая форсажная камера сгорания с низкими гидравлическими потерями и новыми принципами стабилизации пламени.
Данный двигатель позволит самолетам шестого поколения превзойти предшественников в плане маневренности и движения в безфорсажном режиме. Крайне перспективная разработка может быть использована для оснащения дальнего перехватчика, который должен иметь самую большую скорость без использования форсажа.
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26.10.2017
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