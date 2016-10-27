Глава МИД Климкин провозгласил Украину частью восточного фланга НАТО
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Павел Климкин.
Источник: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert
Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина является частью восточного фланга НАТО.
"Мы находимся в ситуации, когда попросту должны поддерживать и быть приверженными нашим ценностям, в этом понимании Украина уже сейчас - если не юридически, но точно политически - часть восточного фланга НАТО, потому что мы, украинцы, воюем в Донбассе для поддержки наших ценностей и защищая свободный мир", - сказал П.Климкин в четверг на конференции "Киевский трансатлантический диалог".
"Ценности, принципы и доверие - это то, что выделяет саму идею, почему НАТО незаменима для свободного мира", - сказал П.Климкин.
Яч бс
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26.10.2017
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