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ЕС решил выделить 12 млрд евро на крупные космические проекты

27.10.2017 Интерфакс-АВН 179 0
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ESA
European Space Agency (ESA).

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Европейский союз ассигновал 12 млрд евро на инвестиции в разработку крупных космических проектов в период 2014-2020 гг., и они уже начали служить миллионам людей, отмечает Еврокомиссия в связи с начинающейся совместной поездкой председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и президента Франции Эмманюэля Макрона в космический центр Куру (Гвиана).

В коммюнике, распространенном в четверг, говорится, что этот визит происходит через год после презентации Космической стратегии для Европы и является частью продвижения "амбициозной промышленной политики для обеспечения стратегических интересов Европейского Союза".

Среди космических проектов ЕС выделены программа наблюдения Земли "Коперник", спутниковые навигационные системы "Галилей", EGNOS.

"Эти европейские космические программы уже служат миллионам людей. Благодаря использованию космических данных заметно выросла эффективность аварийно-спасательных служб, органов реагирования на стихийные бедствия, авиации, сельского хозяйства. Множество предприятий используют эти данные для все более инновационных методов", - говорится в коммюнике.
26.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Франция
Проекты
Евросоюз
Земля

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