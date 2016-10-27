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Рогозин: РФ начнет насыщать рынок оборудованием отечественного производства к 2023 году

27.10.2017 ТАСС 451 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

По словам вице-премьера, речь идет о поэтапном переходе оборонного и гражданского сектора на производство собственного коммуникационного оборудования и программного обеспечения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. К 2023 году Россия начнет насыщать рынок современным оборудованием и ПО отечественного производства, пообещал вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам заседания Совбеза, посвященного защите информационной инфраструктуры страны.

"К 2022-2023 году мы начнем насыщать рынок современным, безусловно, конкурентоспособным оборудованием и программным обеспечением", - заявил Рогозин журналистам.

Вице-премьер добавил, что на прошедшем в четверг заседании Совбеза рассматривался вопрос о поэтапном переходе оборонного и гражданского сектора на производство собственного коммуникационного оборудования и программного обеспечения. "Комиссия по импортозамещению возьмет на себя контроль по исполнению этого решения", - констатировал Рогозин.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Рогозин Дмитрий
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