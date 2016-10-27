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МИД Греции: складирование в стране ядерного оружия США не обсуждается

27.10.2017 РИА Новости 117 0
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Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время пресс-конференциив Афинах. 26 октября 2017
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время пресс-конференциив Афинах. 26 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция не обсуждает вопрос о складировании на своей территории американского ядерного оружия, публикации на эту тему не соответствуют действительности, заявил глава МИД Греции Никос Котзиас.

В последние недели в греческой пресс постоянно появляются публикации о планах складировать на территории Греции американское ядерное оружие.

"Такой темы не существует. Это не обсуждается", - сказал Котзиас на пресс-конференции.

По его словам, не обсуждается и вопрос о продлении сроков соглашения с США по американской базе Суда на Крите.

Сейчас соглашение продлевается ежегодно сроком на год. В августе соглашение было продлено на год с ноября 2017 до ноября 2018 года.

"Перед визитом премьер-министра Греции в США появлялись публикации, что мы будем продлевать сроки на пять лет, на десять лет. Нет ничего такого, все это не соответствует действительности. Базы Суда не было в повестке переговоров. Мы не обсуждали никакие сроки, никаких пяти лет. Но после поездки опять появились публикации о продлении срока на пять лет, что был какой-то обмен с Грецией. Это не так. Есть соглашение, оно продлевается ежегодно, недавно было продлено опять", - сказал Котзиас.

"Не обсуждается ни размещение ядерного оружия, ни база Суда", - заключил глава МИД Греции.
26.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Греция
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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