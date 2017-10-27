Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США



Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II.

Источник: © Flickr / Lockheed Martin Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II.Источник: © Flickr / Lockheed Martin

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Темно-серый угловатый самолет-"невидимка" быстро набирает высоту. Пилот плавно берет на себя ручку управления, поглядывая на показания приборов и контролируя воздушное пространство, - все как учили в летной школе. Однако рутинный тренировочный полет едва не заканчивается трагедией: офицер ВВС США внезапно чувствует, что не может дышать. Посадить борт на аэродром ему удается с огромным трудом, на остатках силы воли.

Представитель Пентагона Джо Деллаведов в четверг сообщил, что пилоты новейших истребителей пятого поколения F-35А продолжают испытывать кислородное голодание. С июня этого года было зафиксировано уже пять случаев гипоксии. Точную причину установить до сих пор не удалось. Эти машины уже давно изо всех механических сил пытаются угробить своих пилотов - во время их опытной эксплуатации были выявлены десятки недочетов. О нерешенных проблемах проекта F-35, пагубно влияющих на его боевые качества, - в материале РИА Новости.

Летающая проблема

Самолет Lockheed Martin F-35 Lighting II ("Молния") - второй серийный истребитель пятого поколения в мире после своего старшего "брата" F-22 Raptor. Последних было построено 187 единиц: их дальнейшее производство в американском правительстве сочли нерентабельным - машина получилась слишком дорогой даже для США. F-35 был задуман как более дешевая и технологичная альтернатива "Раптору". Тем не менее стоимость программы разработки "Молнии" оказалась ненамного меньше затрат на проект создания F-22: 55 миллиардов долларов против 66 миллиардов. При таких затратах F-35 вышел на редкость сырым и проигрывает по своим боевым возможностям не только "Раптору", но и многим самолетам поколения 4++.

Первый серьезный звоночек прозвенел в 2011 году во время испытаний прототипа F-35C - модификации для ВМС США. Истребитель восемь раз подряд завалил посадку на имитатор палубы - не мог зацепиться гаком за тросы авиафинишера. Причиной были названы серьезные конструктивные просчеты. Исправить их удалось только значительной доработкой машины. Тем не менее полностью избавиться от проблем не удалось. В начале 2017 года Пентагон сообщил, что 78 пилотов палубного истребителя жаловались на сильную боль при взлете с авианосца из-за вибрации кресла. В сеть попало видео, как летчики бьются головой о фонарь кабины. С одного из них даже слетел дорогущий высокотехнологичный шлем за 400 тысяч долларов, разработанный специально для F-35.

Возникли проблемы и с F-35B - версией истребителя для Корпуса морской пехоты США. Этот самолет обладает возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки, благодаря специальному двигателю-вентилятору за кабиной пилота, обеспечивающему вертикальную тягу. Испытания этой машины в 2015 году показали ее неготовность вследствие ряда ошибок, допущенных еще на стадии проектирования. В частности, из-за большого веса дополнительного движка дальность полета "бэшки" существенно ниже, чем у базовой версии для ВВС США F-35A, - 1670 километров против 2200. То же касается и запаса топлива - шесть тонн против восьми. Подобными болезнями, связанными с малым боевым радиусом, страдал и единственный советский серийный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Як-38, который флотские летчики со свойственным им юмором окрестили "истребителем защиты мачты". Кроме того, крылья F-35B не складываются, что затрудняет его корабельное базирование.

Есть и существенные конструктивные недостатки, характерные для всех трех модификаций истребителя. В 2015 году Пентагон был вынужден запретить пилотам с массой тела до 61 килограмма летать на этих машинах. Дело в том, что в катапультируемых креслах пилотов, разработанных специально для F-35 британской компанией Martin-Baker, во время испытаний обнаружили неисправность, которая могла привести к тяжелой травме или даже гибели пилота. Возникли проблемы и другого рода. Более чем у 150 единиц F-35 был обнаружен серьезный дефект в топливной системе: клапаны сброса давления оказались бракованными. Естественно, детали пришлось менять, "заземлив" перед этим весь флот "Молний". Такие меры принимали довольно часто. К примеру, летом 2014 года полеты F-35 приостановили после того, как за неделю едва не разбились два самолета: у одного загорелся двигатель на взлете, второй совершил вынужденную посадку из-за утечки топлива.

Поколение "пять-минус"

Тем не менее Вашингтон не намерен отказываться от F-35. Этому отчасти способствуют огромные деньги, уже затраченные на проект, а также лоббисты "Молнии" в сенате, конгрессе и военно-промышленном комплексе страны. Впрочем, рано или поздно F-35 доведут до ума. Деваться некуда, ведь на вооружение ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты планируется поставить 2443 истребителя этого типа. Общая стоимость проекта (вместе с закупками) может перевалить за 400 миллиардов долларов! Вместе с тем боевая эффективность этих самолетов вызывает большие сомнения, причем у самих американцев.

Так, еще в 2015 году новейший F-35 проиграл учебный воздушный бой истребителю F-16, принятому на вооружение еще в 1979 году. "Молния" оказалась слишком неповоротливой, и более легкий "старичок" тут же зашел условному противнику в хвост. Критику вызвала и спорная малозаметность истребителя. Эксперт американского издания Defense News в 2016 году утверждал, что F-35 невидим только для радаров ПВО США. Российские РЛС работают в другом диапазоне частот и, как утверждает аналитик, с легкостью возьмут истребитель на сопровождение. Позже австралийский военный эксперт Карло Копп, сравнивший возможности ЗРС С-400 "Триумф" и самолетов F-35, пришел к неутешительному выводу: истребители пятого поколения США физически неспособны эффективно противостоять этому комплексу.

Российские же специалисты неоднократно критиковали саму характеристику F-35 как "машины будущего". Во-первых, истребитель неспособен лететь на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, что сильно повышает расход топлива. А возможность бесфорсажного сверхзвука - одно из требований к самолету пятого поколения. Во-вторых, истребитель не обладает сверхманевренностью - в отличие, например, от российских Су-35 "семейства" 4++.

"Бой двух современных самолетов можно условно разделить на два этапа, - рассказал РИА Новости заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. - Первый - обнаружение истребителя противника на большой дистанции и его атака дальнобойной управляемой ракетой класса "воздух - воздух". Это достаточно эффективное оружие, которое, однако, не гарантирует попадания. Особенно по самолету с современными системами радиоэлектронного противодействия, способными "обмануть" ракету. В этом случае истребители идут на сближение, и начинается второй этап - маневренный воздушный бой на ближней дистанции. Здесь в ход уже идут ракеты малой дальности и пушки. Тут-то и раскрываются все преимущества двигателей с всеракурсным управляемым вектором тяги, которые есть у Су-35, но нет у F-22 и F-35".

Конечно, не стоит закидывать "Молнию" шапками. Возможно, со временем из нее выйдет боеспособная и высококлассная машина. Однако на ближайшие годы удел американских самолетостроителей - не совершенствование готового истребителя, а доведение его до "товарного" вида. Детские болезни характерны для любой новой боевой техники. Проблема в том, что F-35, летающий уже 11 лет, "ребенком" не является. Да и его "лечение" обходится американским налогоплательщикам в совсем не детскую сумму.