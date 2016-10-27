В рамках тренировки с космодрома Плесецк произвели пуск МБР "Тополь"



Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь.

Источник: © Фотография предоставлена пресс-службой РВСН РФ Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь.Источник: © Фотография предоставлена пресс-службой РВСН РФ

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С космодрома Плесецк в рамках тренировки произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь" по полигону Кура, сообщает Минобороны РФ.

В четверг в РФ прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России.

"С государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону "Кура", - говорится в сообщении.

Также атомной подводной лодкой ТФ "осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону Кура".

"К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан)", - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.