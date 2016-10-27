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Минобороны провело тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами

27.10.2017 РИА Новости 181 0
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Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото
Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В четверг в России проведена тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать шестого октября 2017 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации проведена тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России", - говорится в сообщении.

В тренировки участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей СЯС России.

"В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил", - добавили в ведомстве.
26.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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