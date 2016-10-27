Индийская армия может получить полноценный танк отечественной разработки



Танк Arjun в версии Mk II, представленный на DEFEXPO India – 2016.

Источник: bmpd.livejournal.com Танк Arjun в версии Mk II, представленный на DEFEXPO India – 2016.Источник: bmpd.livejournal.com

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) объявила о завершении доработок новой версии танка Arjun, сообщает Warspot, со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Танк Arjun Mark II был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mark I, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, применённых в танке Arjun Mark II, ранее Минобороны Индии отказалось заказывать крупносерийную сборку этой машины.

Представители военного ведомства насчитали 93 недоработки, самой значимой из которых оказался "лишний вес" танка. Масса почти в 68 т делает Arjun Mark II одним из самых тяжелых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности авиатранспортировки. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mark II почти непреодолимым препятствием: большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной машины.

DRDO презентовала Минобороны Индии обновленную версию Arjun Mark II, в которой были исправлены недочеты, указанные военными. Теперь индийский танк может стрелять противотанковой ракетой LAHAT, оснащен комплектом лазерной защиты и обладает улучшенным бронированием. Если опытный образец понравится армии, DRDO получит заказ на опытную партию новых танков (93 единицы).

Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 единиц). Помимо большой массы, танк Arjun Mark II имеет ещё один недостаток — его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.

Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия отечественного танка также не удовлетворит военных, Индии придется вновь искать поставщика бронетехники.