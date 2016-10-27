Оборону защитят от санкций
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Международный военно-технический форум "Армия 2017" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ
Банком для предприятий ОПК может стать структура "Ростеха"
Как стало известно “Ъ”, основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех"). Выделение специального банка для ОПК потребовалось из-за высокого риска ужесточения санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями госбанки. Кроме РФК, по данным “Ъ”, также рассматриваются Связь-банк и Новикомбанк. Выбор должен быть сделан до конца года.
О том, что РФК может стать специализированным банком по обслуживанию ОПК, “Ъ” узнал от нескольких источников, в том числе близких к правительству и администрации президента. Регулярные дискуссии на эту тему ведутся на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, Минфина, ЦБ, а также Сбербанка и ВТБ, рассказали собеседники “Ъ”. Схема работы специализированного банка для ОПК должна быть выработана к концу года, уточнили собеседники “Ъ”.
В РФК сообщили, что считают, что у него есть необходимые возможности для обслуживания предприятий ОПК, однако отмечают, что вопрос о назначении банка для такого обслуживания пока не обсуждался. В Минфине, "Ростехе" "Рособоронэкспорте", Сбербанке, ВТБ отказались от комментариев. Связаться с господином Белоусовым “Ъ” вчера не удалось. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Идея создания "банка для оборонки" прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в начале августа. Одно из положений этого закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет "существенные транзакции" с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.
Сейчас в России реализуется госпрограмма вооружения на 2011–2020 годы (общим объемом 23 трлн руб.). Для выполнения ее заданий предприятия ОПК прибегают к заимствованию средств у крупных госбанков — в первую очередь Сбербанка и ВТБ (около 90% финансирования). Однако в случае введения указанных в новом законе США санкций они будут вынуждены сократить работу с ОПК. Поэтому и возникла потребность перевести финансовые операции с оборонными предприятиями в специализированный банк, для которого санкции США не будут иметь значения.
Опасения двух крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ объяснимы и понятны, они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации, говорит источник “Ъ” в аппарате правительства. "Но и потребность оборонки в заемных средствах никто не отменял,— добавляет он.— А на прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан". По словам другого источника “Ъ”, потребность в кредитовании у ОПК сохранится и в следующей госпрограмме вооружений на 2018–2025 годы (она должна быть представлена на утверждение Владимиру Путину уже в декабре).
При этом сами руководители ОПК пока не представляют, как будет выстроена работа со специализированным банком, говорит высокопоставленный источник в одной из холдинговых структур: "Нам удобнее всего работать с госбанками, поскольку предлагаемые ими условия оптимальны и правила игры они не меняют, но насильно мил не будешь".
По мнению экспертов, на преобразование РФК в опорный банк ОПК уйдет от 9 до 12 месяцев, притом что вопрос довольно срочный. РФК — небольшой банк, входящий по активам и капиталу в третью сотню. "Нужно адаптировать банк: внести капитал, набрать штат сотрудников, а также чтобы были качественно прописаны все необходимые процедуры, например, для отрасли ОПК",— комментирует руководитель отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.
В качестве альтернативных кандидатов на роль специализированного банка для ОПК, по данным источников “Ъ”, также рассматриваются дочерний Внешэкономбанку Связь-банк и также подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк. Но против Связь-банка выступили Минфин и ЦБ. Они, по словам собеседников “Ъ”, даже направили совместное письмо президенту России Владимиру Путину с обоснованием своей позиции. "Выбор Связь-банка сразу подставил бы под новый санкционный удар Внешэкономбанк. Нельзя так рисковать госкорпорацией, у которой и так проблемы с реструктуризацией огромного внешнего долга",— объяснил источник “Ъ”, знакомый с содержанием письма. В Связь-банке сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу. Кандидатура Новикомбанка (там отказались от комментариев), по слова источников “Ъ”, еще обсуждается, но "РФК в приоритете".
Юлия Полякова, Иван Сафронов
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26.10.2017
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