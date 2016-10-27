США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой



Китайский ПТРК HJ-8 (Hongjian-8).

Источник: www.news.cn Китайский ПТРК HJ-8 (Hongjian-8).Источник: www.news.cn

Анализ материалов, опубликованных пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана), позволяет допустить, что танк американского производства M1A1 Abrams был уничтожен китайским ракетным комплексом HJ-8, сообщает War Is Boring.

В публикации издания говорится о событиях, произошедших 20 октября 2017 года в провинции Киркук (Ирак), когда M1A1 Abrams иракской армии был подбит курдскими вооруженными силами.

Первоначально предполагалось, что ликвидация боевой машины была произведена при помощи франко-германского переносного противотанкового ракетного комплекса MILAN (Missile dinfanterie lger antichar), стоящего на вооружении пешмерга, однако последующий анализ свидетельств случившегося предполагает иное.

Сирийские мятежники, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами HJ-8. Источник: sinodefenceforum.com

Скорее всего, M1A1 Abrams был уничтожен китайским противотанковым комплексом. КНР официально не поставляла HJ-8 Иракскому Курдистану, издание предполагает, что курды получили его в 2014 году в качестве военного трофея от "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). ИГ, в свою очередь, захватило его у сирийской оппозиции, к которой HJ-8 попал, вероятно, из Катара, перекупившего его у Судана.

Изначально MILAN поставлялся Германией Иракскому Курдистану для борьбы с ИГ. Официально в пешмерга опровергли использование немецкого ракетного комплекса против американского танка и обвинили Багдад в применении оружия США против автономии. Иракские власти, в свою очередь, признали уничтожение танка, но заявили, что боевая машина не применялась против пешмерга.

Китай продает HJ-8 в 19 стран, в частности Судану, Египту, ОАЭ и Пакистану.

Поставляемым в Ирак M1A1 Abrams, производство которых налажено в 1984 году, как отмечает издание, "не хватает высокотехнологичных систем активной защиты, установка которых становится общим местом для современных танков". Только в последнее время американские танки стали получать подобную защиту.