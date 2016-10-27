Рогозин исключил утечку данных с иностранного оборудования, закупленного для ОПК



Дмитрий Рогозин.

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Дмитрий Рогозин.Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Вице-премьер считает, что "истерия по поводу российских хакеров" на самом деле является прикрытием для работы технической разведки других стран

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин исключил возможность утечки данных с оборудования иностранного производства, закупленного для ОПК. О блокировке такой возможности он сообщил журналистам по итогам заседания Совбеза, посвященного защите информационной инфраструктуры страны.

"Были обеспечены меры, которые блокировали возможность утечки информации от того оборудования, которое используется при создании сложных систем вооружения, в том числе блокировали дистанционные утечки", - сказал вице-премьер.

Рогозин также выразил мнение, что "истерия по поводу российских хакеров" на самом деле является прикрытием для работы технической разведки других стран, которая может привести к разрушению и дезорганизации политического, военного и экономического управления.