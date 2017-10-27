Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
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Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские правоохранительные органы своевременно выявляют тех, кто намерен совершить акты терроризма, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Слава богу, нам удалось эту проблему (терроризма - ред.) внутри страны практически свести к нулю. Идет своевременное выявление тех лиц, которые хотят совершить террористический акт или деяние террористической направленности. Мы работаем в этом плане на ранней стадии",- сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.
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26.10.2017
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