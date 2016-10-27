Миллионы кибератак совершаются на российские госструктуры, заявил Патрушев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Десятки миллионов кибератак совершаются на российские государственные структуры, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Как заявил Патрушев по итогам заседания Совбеза, кибератаки постоянно совершенствуются.
"Если им не противодействовать, то они нанесут значительный ущерб как государственным структурам, на которые идут десятки миллионов атак, так и хозяйствующим структурам тоже", - заявил секретарь Совбеза.
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26.10.2017
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