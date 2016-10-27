Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Швабе" представил на "Интерполитехе" более 30 новейших оптических приборов

27.10.2017 РИА Новости 306 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Холдинг "Швабе" представил на крупнейшей международной выставке в области обеспечения государственной безопасности в России и странах СНГ "Интерполитех - 2017" более 30 новейших оптических приборов преимущественно специального назначения, сообщает пресс-служба холдинга.

Гости экспозиции проявили особый интерес к биноклям с гироскопической стабилизацией изображения БСВ 16х40, дальномерной и прицельной технике спецназначения "Швабе". Военные высоко отметили панкратические прицелы для снайперских винтовок и лазерные устройства - сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна", дальномер-бинокль LRB 7х40 и другие изделия.

"Ряд представленных приборов используется на практике российскими сухопутными войсками, военно-морским флотом, МВД России, Росгвардией и другими структурами. С помощью оптики "Швабе" военные решают различные задачи, в том числе осуществляют мониторинг территорий, обнаруживают вражескую технику, оказывают противодействие преступности и борются с терроризмом. На выставке "Интерполитех - 2017" Холдинг показал возможности самых современных образцов отечественной оптико-электронной техники специального назначения и передовые гражданские приборы. Представители ВС РФ оценили качество их исполнения и высокие технико-эксплуатационные свойства", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Одним из ключевых экспонатов на стенде Холдинга стал не имеющий аналогов в России сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна". Данный прибор автоматически на дальности до 2000 метров находит и фиксирует местоположение оптических и оптико-электронных устройств, которые ведут наблюдение или прицеливание.

Вместе с тем гости экспозиции проявили интерес к гражданской продукции "Швабе" - влагозащищенным биноклям, новым тепловизионным прицелам ПТ-8 и ПТ-9, а также оптическим прицелам постоянной и переменной кратности серий 1П89 и ПОЗ.

В этом году экспозиция "Интерполитех" заняла более 24 тысяч квадратных метров, на которых было представлено 1500 технологических новинок в области средств безопасности. В выставке приняли участие 470 крупнейших российских и зарубежных компаний из России, Китая, ОАЭ, Германии, Кореи, Японии, США и других стран мира. Стенд холдинга "Швабе" за время проведения мероприятия посетили более 8000 человек.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
ОАЭ
Россия
США
Япония
Продукция
Сосна
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Швабе ОАО
Выставки
ИНТЕРПОЛИТЕХ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.10 11:26
  • 49
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 27.10 11:08
  • 1
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами
  • 27.10 10:59
  • 1
Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
  • 27.10 10:36
  • 3
Россия послала на орбиту инспектора
  • 27.10 10:23
  • 16
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 27.10 10:22
  • 8
Сергей Караганов: Мир идет к более свободному выбору для каждой страны
  • 27.10 10:04
  • 5587
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.10 09:57
  • 3907
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.10 09:51
  • 1
Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
  • 27.10 09:51
  • 4
Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
  • 27.10 09:26
  • 10
Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
  • 27.10 08:47
  • 66
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 27.10 08:30
  • 2
Люди соревнуются друг с другом, будто забыв о том, что они никогда не обыграют программу
  • 27.10 08:01
  • 2
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 27.10 05:00
  • 2
Российские самолеты на экспорт не вылетают
другие обсуждаемые темы