ФСБ предотвратила 43 преступления в сфере терроризма в 2017 году
|
|
ФСБ нашивка. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С начала года предотвращено 43 преступления террористической направленности, в контрразведывательной работе за первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.
"Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек", - сказал президент.
Он отметил серьезные результаты и в контрразведывательной работе. "За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок, более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами", - добавил Путин.
По словам президента, "эффективная защита национальных интересов требует системы, глубокой работы по линии Службы внешней разведки". "Нужно добывать и анализировать имеющуюся и поступающую информацию, прогнозировать развитие событий в разных регионах мира, тем более вблизи наших границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны", - отметил российский президент.
|
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.10.2017 Оборону защитят от санкций
27.10.2017 Песков уточнил повестку заседания Путина с Советом безопасности
27.10.2017 Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
27.10.2017 НАТО возражает против закупки Турцией С-400 по соображениям безопасности
26.10.2017 Нарастающая ядерная угроза наконец-то привлекла внимание общественности. Что дальше? (The Washington Post)
26.10.2017 Яап де Хооп Схеффер: "НАТО вступает в область политического и военного устрашения" (Le Monde)
25.10.2017 У России и Кипра есть перспективы в сфере ВТС, отметил Путин
25.10.2017 Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил Путин