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МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами

27.10.2017 РИА Новости 163 1
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Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото
Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Josh Edelson

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.МИД РФ вручил посольству США ноту протеста в связи с действиями Вашингтона в отношении архивов генконсульства России в Сан-Франциско, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

"Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. Безусловно, на все эти действия (американской стороны) была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
26.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Франция

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
309
№1
27.10.2017 11:08
А где наши зеркальные действия?
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