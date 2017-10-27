МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами



Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Josh Edelson Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Josh Edelson

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.МИД РФ вручил посольству США ноту протеста в связи с действиями Вашингтона в отношении архивов генконсульства России в Сан-Франциско, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

"Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. Безусловно, на все эти действия (американской стороны) была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.