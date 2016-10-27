Рост доверия: чему учатся российские и индийские военные на "Индре-2017"



Военнослужащие вооруженных сил Индии.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Военнослужащие вооруженных сил Индии.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Впервые на этих совместных учениях задействованы сразу и армия, и авиация, и флот. ТАСС рассказывает о том, какие цели и задачи решают военные двух стран на масштабных маневрах

Стартовавшие 20 октября на Дальнем Востоке международные российско-индийские учения "Индра-2017" впервые проводятся с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу. На полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота (ТОФ) и в акватории Японского моря задействован самый большой контингент (свыше 900 военных) вооруженных сил Индии, когда-либо участвовавший в маневрах за рубежом.

Вместо проводимых в 2016 году учений "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" спланировано одно — с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа (ВВО) и сухопутных подразделений индийской армии.

Рост доверия

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, участие в "Индре" мотострелковых и специальных подразделений, истребителей, штурмовиков и вертолетов, кораблей и морской пехоты свидетельствует о том, что военнослужащие двух стран и их командиры учатся современным видам боевых действий — межвидовым и комплексным, в которых участвуют и сухопутные войска, и авиация, и флот.

Современная война не бывает только на земле или только в воздухе, она охватывает все географические пространства, и нужно уметь, используя все виды вооружений и боевой техники, согласовывать их между собой, умело руководить ими, побеждать противника, опираясь на весь арсенал средств, который есть в распоряжении современного командира

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

То, что Россия проводит такие учения с Индией, ее многолетним партнером в военном и военно-техническом сотрудничестве, по мнению Литовкина, говорит о росте доверия между странами и армиями. "Мы не стоим на месте, мы вместе осваиваем те тактические приемы, то оперативное искусство, которые могут пригодиться в современном бою и обеспечат нам победу над хорошо вооруженным и профессионально подготовленным противником", — говорит эксперт.

Главная задача таких учений — освоение принципов и методов борьбы с международными террористами. И для Индии, и для России борьба с незаконными вооруженными формированиями сегодня один из приоритетов, полагает Литовкин.

Индия расположена в регионе, где действуют радикальные исламистские группировки, она не раз страдала от их вылазок и диверсий. И тот опыт, который приобрела Россия, помогая сирийским правительственным войскам одержать победу над бандитскими формирования "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), на мой взгляд, очень важен. Его можно передавать с помощью лекций, научно-практических конференций, а можно — на практике, в ходе совместных учений

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Миссии "Индры"

В ходе проведения морской части учений военные двух стран отрабатывают обширный комплекс задач в акватории залива Петра Великого и на полигоне Мыс Клерк в Приморском крае, в их числе:

организация совместной противовоздушной обороны на переходе морем и обеспечение частичной морской и воздушной блокады условного противника;

конвоирование судов, создание гуманитарных коридоров, передача различных грузов на ходу, задержание и досмотр судов, условно захваченных пиратами;

высадка десанта и занятие береговой линии с использованием десантных кораблей;

поиск подводной лодки условного противника и встречный морской бой.

С морской авиацией, в свою очередь, проводится вертолетное учение, в частности по отработке посадки на палубу. Также в плане артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям.

По сообщению официального представителя ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами.

По некоторым данным, от Индии в маневрах задействовано 350 военнослужащих сухопутных сил, 80 представителей ВВС и 480 военных моряков. Также участвуют бойцы элитного индийского военно-морского спецназа MARCOS.

В рамках береговой части учения "Индра-2017" подразделения общевойсковой армии ВВО и военнослужащие корпуса береговых войск ВС Индии на полигоне Сергеевский в Приморском крае отработали практические задачи по ликвидации группы условных террористов, которые в условиях города совершили вооруженное нападение на охраняемый гуманитарный конвой

Николай Воскресенский

официальный представитель ТОФ, капитан 2 ранга

Чтобы нейтрализовать отряд "террористов", военные провели совместную международную операцию, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт. "Террористам" направили подкрепление, но его уничтожили с помощью самоходных и буксируемых артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня "Град". Действия сухопутных подразделений по зачистке городских кварталов от террористов поддержал тактический десант, высаженный с вертолетов Ми-8АМТШ.

Так, в одном из сухопутных эпизодов военные двух стран отразили нападение условных террористов на укрепленный блокпост. Прибывшие для их поддержки мотострелковые подразделения, усиленные танками Т-72Б3, блокировали и уничтожили противника, после чего индийский взвод провел окончательную зачистку захваченного террористами блокпоста. Только в этой тренировке участвовало более 200 военнослужащих двух стран и около 20 боевых машин пехоты и танков.

Также впервые в истории Военно-космических сил России на "Индре-2017" в Приморье были выполнены полеты в составе смешанных международных экипажей. Роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии. Полеты проходили на самолетах Су-30М2, Ан-26 и вертолетах Ми-8АМТШ.

Make in India

По данным Минобороны России, всего в маневрах задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности новейшие истребители Су-30СМ. Помимо этого, около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) Соглашение о проекте было подписано в 2007 году. В начале мая источник в Минобороны Индии заявил индийскому агентству PTI, что контракт на разработку детального проекта нового истребителя будет подписан во второй половине 2017 года. Весной российские официальные лица заявляли, что РФ полностью выполняет свои обязательства в рамках проекта и ожидает решения индийской стороны. FGFA разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.

Конечно, в ходе совместных маневров индийские военнослужащие и их командиры внимательно изучают и осваивают российскую боевую технику, тем более что некоторые ее образцы, в том числе танки Т-72Б3, предоставлены индусам в пользование. Они не привезли на Дальний Восток свою тяжелую бронетехнику. Также не направлена в РФ авиация — индийские летчики выполняют полеты на российской авиатехнике, которая им хорошо знакома.

Является ли это рекламой российских вооружений? Безусловно. Но индийские военные и без учений хорошо осведомлены о тактико-технических характеристиках российского оружия. В их войсках его до 70%. В том числе многофункциональные истребители Су-30МКИ, основные танки Т-90С, крылатая противокорабельная ракета BrahMos, которую индийцы устанавливают не только на корабли и подводные лодки, но и на системы береговой обороны, пытаются модернизировать и подвесить к истребителю Су-30МКИ…

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Во время недавних переговоров министров обороны РФ и Индии на Филиппинах генерал армии Сергей Шойгу отметил активное развитие российско-индийского сотрудничества в военной области. "Регулярные доверительные встречи глав наших стран придают мощные импульсы развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере. Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей", — сказал Шойгу.

Мы продолжаем вместе работать над проектом истребителя пятого поколения FGFA, проект развивается в соответствии с утвержденными этапами и сроками. Хотя порой Дели задерживается с выплатой необходимых на его реализацию денежных средств. Подписан и реализуется контракт по вертолету Ка-226, слегка завис, но есть перспектива подписания контракта по вертолету Ми-17…

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

"Проблема в том, что у Дели есть желание приобрести очень много российской боевой техники, но на все не хватает финансовых средств", — полагает эксперт. Кроме того, есть очень жестокая конкуренция за индийский рынок, на который оказывают крайне мощное воздействие США, а в правительстве и в руководстве минобороны "не всегда удается прийти к консенсусу по поводу тех или иных закупок".

У России есть серьезное преимущество перед конкурентами: мы готовы предоставлять Индии не только продукцию ВПК, но и делиться технологией, лицензиями, создавать совместные предприятия, чтобы лозунг "Make in India", объявленный Дели, осуществлялся на деле, а не на словах… Этого не делают наши конкуренты

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Подготовил Роман Азанов