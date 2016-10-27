"Вертолеты России" поставили три Ми-8АМТШ в рамках гособоронзаказа
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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС
Как отметили в холдинге, особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил три вертолета Ми-8АМТШ в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе компании.
"Холдинг "Вертолеты России" в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования. Вертолеты переданы эксплуатирующей организации и уже прибыли к месту базирования", - сообщили в холдинге.
По информации пресс-службы, в соответствии с пожеланиями заказчика также была расширена номенклатура средств наземного обслуживания, что повысит оперативность подготовки вертолетов к полетам, а также облегчит проведение регламентных работ.
"В отличие от ранее поставленных этому заказчику вертолетов на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация", - добавили в холдинге.
По данным компании, "в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ".
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26.10.2017
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