"Вертолеты России" поставили три Ми-8АМТШ в рамках гособоронзаказа



Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".

Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

Как отметили в холдинге, особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил три вертолета Ми-8АМТШ в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "Вертолеты России" в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования. Вертолеты переданы эксплуатирующей организации и уже прибыли к месту базирования", - сообщили в холдинге.

По информации пресс-службы, в соответствии с пожеланиями заказчика также была расширена номенклатура средств наземного обслуживания, что повысит оперативность подготовки вертолетов к полетам, а также облегчит проведение регламентных работ.

"В отличие от ранее поставленных этому заказчику вертолетов на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация", - добавили в холдинге.

По данным компании, "в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ".