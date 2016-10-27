Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" поставили государственному заказчику три вертолета Ми-8АМТШ

27.10.2017 АО «Вертолеты России» 220 0
0
Понравилась новость?
 +1
Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования. Вертолеты переданы эксплуатирующей организации и уже прибыли к месту базирования.


Машины произведены на Улан-Удэнском авиационном заводе. В соответствии с пожеланиями заказчика была существенно расширена номенклатура поставляемого с вертолетами средств наземного обслуживания, что повысит оперативность подготовки вертолетов к полетам, а также облегчит проведение регламентных работ.


В отличие от ранее поставленных этому заказчику вертолетов на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация.


"Вертолеты России" продолжают исполнение гособоронзаказа в соответствии с установленными сроками. Обновление вертолетного парка государственных заказчиков является одной из приоритетных задач холдинга, и мы рады сообщить, что очередная партия вертолетов уже заступила на дежурство. Хочу отметить, что поставленные вертолеты отличаются одним из самых широких наборов пилотажно-навигационного, радиолокационного и транспортно-десантного оборудования, что позволит более эффективно выполнять поставленные задачи", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.


В продолжение сотрудничества в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ.


Выполнение Ми-8АМТШ самых сложных задач в любых климатических условиях обеспечивается благодаря установленным двигателям российского производства ВК-2500-03 с увеличенной мощностью работы на чрезвычайном режиме, а также ВСУ ТА-14, с мощностью энергоустановки до 30 КВт и временем непрерывной работы в генераторном режиме до 5 часов.


Для высокоточной навигации на вертолет установлена система спутниковой навигации "БМС-индикатор", а также цифровая навигационная система ЦНС-02. Пилотажный комплекс ПКВ-8 повышает управляемость и устойчивость вертолета на всех режимах полета. Обширный спектр транспортных и специальных возможностей авиатехники обусловлен установкой легкосъемных грузовых створок, внешней подвески, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн, лебедки СЛГ-300 в проеме правой двери увеличенных размеров.


Боевую живучесть машин обеспечивает широкий набор средств защиты вертолета и экипажа. Так, на вертолетах в дополнение к комбинированным керамо-металлическим и штатным бронеплитам установлены экранно-выхлопные устройства и устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М.


Шкворневые установки для стрелкового оружия в дверях и откидных блистерах, а также кормовой пулемет ПКТ в центральном люке грузовых створок позволяют вести огонь с обоих бортов и задней полусферы вертолета. Кабина пилотов и грузовая кабина адаптированы под применение очков ночного видения, что делает возможным пилотирование в темное время суток на предельно малых высотах, а также позволяет совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.10 11:26
  • 49
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 27.10 11:08
  • 1
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами
  • 27.10 10:59
  • 1
Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
  • 27.10 10:36
  • 3
Россия послала на орбиту инспектора
  • 27.10 10:23
  • 16
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 27.10 10:22
  • 8
Сергей Караганов: Мир идет к более свободному выбору для каждой страны
  • 27.10 10:04
  • 5587
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.10 09:57
  • 3907
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.10 09:51
  • 1
Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
  • 27.10 09:51
  • 4
Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
  • 27.10 09:26
  • 10
Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
  • 27.10 08:47
  • 66
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 27.10 08:30
  • 2
Люди соревнуются друг с другом, будто забыв о том, что они никогда не обыграют программу
  • 27.10 08:01
  • 2
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 27.10 05:00
  • 2
Российские самолеты на экспорт не вылетают
другие обсуждаемые темы