"Вертолеты России" поставили государственному заказчику три вертолета Ми-8АМТШ



Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования. Вертолеты переданы эксплуатирующей организации и уже прибыли к месту базирования.

Машины произведены на Улан-Удэнском авиационном заводе. В соответствии с пожеланиями заказчика была существенно расширена номенклатура поставляемого с вертолетами средств наземного обслуживания, что повысит оперативность подготовки вертолетов к полетам, а также облегчит проведение регламентных работ.

В отличие от ранее поставленных этому заказчику вертолетов на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация.

"Вертолеты России" продолжают исполнение гособоронзаказа в соответствии с установленными сроками. Обновление вертолетного парка государственных заказчиков является одной из приоритетных задач холдинга, и мы рады сообщить, что очередная партия вертолетов уже заступила на дежурство. Хочу отметить, что поставленные вертолеты отличаются одним из самых широких наборов пилотажно-навигационного, радиолокационного и транспортно-десантного оборудования, что позволит более эффективно выполнять поставленные задачи", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.

В продолжение сотрудничества в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ.

Выполнение Ми-8АМТШ самых сложных задач в любых климатических условиях обеспечивается благодаря установленным двигателям российского производства ВК-2500-03 с увеличенной мощностью работы на чрезвычайном режиме, а также ВСУ ТА-14, с мощностью энергоустановки до 30 КВт и временем непрерывной работы в генераторном режиме до 5 часов.

Для высокоточной навигации на вертолет установлена система спутниковой навигации "БМС-индикатор", а также цифровая навигационная система ЦНС-02. Пилотажный комплекс ПКВ-8 повышает управляемость и устойчивость вертолета на всех режимах полета. Обширный спектр транспортных и специальных возможностей авиатехники обусловлен установкой легкосъемных грузовых створок, внешней подвески, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн, лебедки СЛГ-300 в проеме правой двери увеличенных размеров.

Боевую живучесть машин обеспечивает широкий набор средств защиты вертолета и экипажа. Так, на вертолетах в дополнение к комбинированным керамо-металлическим и штатным бронеплитам установлены экранно-выхлопные устройства и устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М.

Шкворневые установки для стрелкового оружия в дверях и откидных блистерах, а также кормовой пулемет ПКТ в центральном люке грузовых створок позволяют вести огонь с обоих бортов и задней полусферы вертолета. Кабина пилотов и грузовая кабина адаптированы под применение очков ночного видения, что делает возможным пилотирование в темное время суток на предельно малых высотах, а также позволяет совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.