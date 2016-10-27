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Песков уточнил повестку заседания Путина с Советом безопасности

27.10.2017 РИА Новости 279 0
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Угрозы, связанные с цифровой безопасностью, находятся на повестке дня Кремля, но на расширенном заседании Совета безопасности в четверг конкретные "кейсы", связанные с телефонными и хакерскими атаками, рассматриваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная цель - это обеспечение бесперебойной работы всех средств связи, коммуникаций, информационных систем. Вот, собственно, это основная задача", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в связи с чем была выбрана тема информационной безопасности для расширенного заседания Совбеза, которое президент РФ Владимир Путин проводит в четверг.

При этом Песков отметил, что угрозы, связанные с цифровой безопасностью, находятся на повестке дня. "Все эти угрозы - они находятся на повестке дня, но главная цель - это бесперебойная работа информсистем", - подчеркнул он.

Кроме того, Песков уточнил, что проведение расширенного заседания не предусматривает обсуждения конкретных "кейсов" нарушения информационной безопасности, связанных с телефонными и хакерскими атаками.

"Разумеется, заседание Совета безопасности осуществляется не для разбора кейсов. Это вопрос для проработки на экспертном уровне. Это для обсуждения концептуальных вопросов", - уточнил пресс-секретарь главы государства.
26.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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