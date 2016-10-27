Базу ВМФ на Курилах могут построить за три года, заявил адмирал



Во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Военно-морская база Тихоокеанского флота (ТОФ) на Курильских островах ударным трудом может быть создана примерно за три года; это потребует серьезного экономического обоснования и больших затрат, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как заявил ранее в четверг заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия приняла принципиальное решение о создании военно-морской базы на Курильских островах, и оно находится в стадии реализации.

"Думаю, что ударным трудом базу на Курилах можно создать года за три. Но это потребует больших затрат. Перед принятием окончательного решения о строительстве необходимо серьезное экономическое обоснование", - заявил РИА Новости в четверг Валуев.

По его словам, в СССР были намерения базировать силы ТОФ на островах Курильской гряды, но они так и остались неосуществленными по причине распада страны. Он отметил, что вход и выход морских сил из перспективных пунктов базирования являются проблемными.

"Когда я служил на Дальнем Востоке, рассматривался вопрос размещения корабельного соединения ТОФ на Курилах. На островах выгодно создавать базу по единственной причине - прямого выхода в океан. Из мест, которые были определены как пригодные под нее по геометрии, трудности были следующие. Первая - сложная ледовая обстановка зимой. Вторая - приливы и отливы около шести метров. Третья - сильные ветра", - констатировал адмирал.

Он пояснил, что в островной базе необходимо иметь силы обеспечения - ледоколы, буксиры; пирсы должны синхронизироваться с уровнем воды - всплывать и погружаться. "Инфраструктура, которая понадобится для пункта базирования - очень сложная. Помимо пирсов необходимы группы гарантийного надзора, ремонтные предприятия для проведения мелкого ремонта на месте", - добавил Валуев.

По его мнению, "эта ситуация - затратная, и для принятия окончательного решения необходимо привлечь экспертов, ученых, чтобы все взвесить".

"Это нужно для того, чтобы новый пункт базирования, предназначенный для защиты восточных рубежей России, не стал очень затратным и не поглотил все средства, выделенные на поддержание боеготовности всех кораблей Тихоокеанского флота", - заключил адмирал.

Ранее сообщалось о намерениях Минобороны России создать на острове Матуа Курильской гряды пункт базирования ТОФ. В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир - комплекс "Бал" ТОФ.