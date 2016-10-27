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Новую базу ВМФ России создадут на Курилах

27.10.2017 Известия.ru 112 0
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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

На Курильских островах в ближайшее время приступят к строительству новейшей базы Военно-морского флота России, заявил в четверг зампредседателя оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Как уточнил сенатор, новый объект сможет принимать военные корабли всех типов, в том числе первого ранга. "С точки зрения бухты, база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга. Всё идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в ближайшее время", — приводит слова Клинцевича "РИА Новости".

Кроме того, в регионе будет восстановлена аэродромная сеть, которая также будет связана с базой ВМФ, отмечает "Газета.ру". 

Как ранее сообщал портал iz.ru, правительство России заявило о намерении увеличить расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд рублей — до 3,05 трлн рублей. 


Ирина Михеева
26.10.2017
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Страны
Россия

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