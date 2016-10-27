Авианосец для Дели



Индийский авианосец ""Викрамадитья".

Источник: commons.wikimedia.org Индийский авианосец ""Викрамадитья".Источник: commons.wikimedia.org

ВМС Индии, исторически развивающиеся с активным использованием зарубежных технологий, постоянно находятся в поиске новых партнеров и поставщиков ноу-хау. Сегодня облик индийского флота определен в первую очередь российским и европейским влиянием, но на этот рынок активно пытаются войти США. Смогут ли американцы потеснить русских и европейцев на индийском "флотском базаре" — разбирался iz.ru.

В октябре 2017 года ряд СМИ сообщил о готовности США поставить Индии электромагнитные катапульты EMALS — новейшие устройства, в настоящее время только проходящие испытания на наземных стендах и свежепостроенном авианосце ВМС США "Джеральд Форд". Предложение стало очередным шагом на долгом пути США к получению собственного места в списке ключевых поставщиков для нужд ВМС Индии.

От Британии до России

Морская авиация, Naval Air Arm, является одним из ключевых родов сил ВМС Индии, и к строительству авианосного флота в этой стране относятся с большим вниманием, особенно сейчас, когда развитием этих кораблей занялся Китай. Безусловным мировым лидером в строительстве авианосцев и развитии морской авиации являются США, но в предыдущие десятилетия Индия использовала в качестве доноров сначала Великобританию, от которой были получены первые два авианосца индийского флота и самолеты для них, а затем Россию.

Индийский авианосец "Вираат" Фото: commons.wikimedia.org

"Британская эра" в индийской палубной авиации продолжалась более полувека, с 1961 года — когда Индия получила свой первый авианосец "Викрант" (бывший корабль Ее Величества "Геркулес"), до 2017-го, когда из состава флота был официально выведен второй индийский авианосец "Вираат" (также бывший корабль Ее Величества "Гермес", переданный Индии в 1985 году). В 2013 году, с передачей авианосца "Викрамадитья" (перестроенный советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"), началась российская, она же, очевидно, продолжится дальше, учитывая, что индийский авианосец проекта 71, получивший в честь предшественника название "Викрант", строился с использованием российского авиационно-технического комплекса и ряда других технологий и систем. Оба эти корабля — и поставленный в 2013 году "Викрамадитья", и строящийся "Викрант" — используют также и российскую авиатехнику: истребители МиГ-29К/КУБ, вертолеты ОКБ Камова.

Учитывая сроки службы современных авианосцев, "российский период" индийских авианосных сил явно застанет вторую половину XXI века, однако Дели планирует дальнейшее развитие этого класса кораблей и подбирает партнеров для строительства более крупной и мощной боевой единицы, которая дополнит в составе флота "Викрамадитью" и "Викрант".

В качестве потенциальных партнеров по строительству нового корабля (ряд источников полагает, что он получит имя "Вишал"), рассматриваются все ведущие западные державы с опытом строительства авианесущих кораблей, а также Россия. Фактически же речь идет о соревновании России, США и возможных вариантов консорциума с участием также и европейских держав.

Электромагнитное чудо и все-все-все

Выбор Индией потенциального партнера в строительстве нового авианосца, пятого по счету для ВМС в принципе, второго собственной постройки и третьего — для современного состава флота, определяется несколькими разновесными факторами.

В пользу России говорит уже имеющейся практический опыт сотрудничества и большая готовность Москвы делиться технологиями по сравнению с другими зарубежными партнерами. В пользу США — потенциально наилучший выбор технологий, включая наличие палубного истребителя пятого поколения, уже упомянутых EMALS и ряда других систем. В пользу Франции или возможного европейского консорциума — также уже имеющийся опыт сотрудничества, достаточно высокий технологический уровень и традиционное желание диверсифицировать поставщиков.

Заход США с обещанием поставить электромагнитные катапульты — не первая попытка Вашингтона продавить свой вариант авианосца для ВМС Индии. Во второй половине 2000-х годов, когда еще не была ясна судьба "Викрамадитьи", американцы пытались предложить партнерам списанный котлотурбинный авианосец "Китти Хок", но от приобретения почти 50-летнего 80-тысячетонного корабля с запредельной стоимостью содержания в Дели отказались.

Строительство индийского авианосца "Викрант" Фото: commons.wikimedia.org/Drajay1976

Упустив предыдущий шанс, США, редко участвующие в совместных проектах, тем не менее, отошли от привычной для себя модели поведения, предлагая Индии современные системы для авианосца национальной постройки. При этом демонстрировалась впечатляющая гибкость — так, источник в компании Northrop Grumman на авиасалоне Dubai Airshow 2015 сообщил автору о возможности совместить работу новейшего палубного "летающего радара" E-2D Advanced Hawkeye с истребителями российского производства в случае заказа этих самолетов ВМС Индии.

Поставка катапульт, однако, предполагает и использование спроектированных под катапультный старт истребителей — а это резко ограничивает список, сводя его к американским F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II и французскому Rafale M. Теоретически возможна и адаптация под катапультный старт российского МиГа-29К, исходно спроектированного под использование трамплина, как минимум для того, чтобы обеспечить возможное использование оснащенных различными самолетами эскадрилий со всех трех авианосцев, которые ВМС Индии планирует иметь в своем составе к началу 2030-х годов.

Однако вероятность того, что американское участие в проекте индийского авианосца станет реальностью, оценивается не слишком высоко. В беседе с обозревателем iz.ru главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов назвал ее околонулевой.

"В целом мы наблюдаем активность лоббистских групп, пытающихся продавить те или иные варианты, однако необходимо понимать, что технология электромагнитной катапульты пока еще крайне сырая, неотработанная, к ее работе на испытаниях есть претензии и в самих США, и экспортным продуктом она пока точно не является", — отметил Фролов.

Конвертоплан взлетает с палубы американского авианосца "Джеральд Форд" Фото: Global Look Press/Yin Bogu

Вместе с тем эксперт отметил возможность поставки традиционных паровых катапульт. "Их они могут передать Индии, благо такой опыт у США уже есть с поставками для французского авианосца "Шарль де Голль", — добавил собеседник редакции.

По мнению Фролова, шансы России выше, однако формат участия в проекте еще предстоит определить. "Многое зависит от того, будут ли наши головными разработчиками и какая доля поставок придется на отечественные предприятия. На строящийся "Викрант" поставляли не только агрегаты авиационно-технического комплекса, но и многие исходные материалы, включая судостроительный прокат", — сказал эксперт.

Собеседник iz.ru в российской оборонной промышленности отметил, что от возможного участия России в строительстве нового индийского авианосца во многом зависит судьба кораблей этого класса в отечественном ВМФ. "Проекты должны воплощаться на практике. Если нам удастся закрепиться в индийском проекте по ключевым узлам, таким, как энергетика, авиационно-технический комплекс и ряд других, это серьезно облегчит разработку нового авианосца для ВМФ России", — отметил он.

Когда будет принято окончательное решение об облике перспективного корабля для ВМС Индии, сказать пока сложно. Как показывает опыт индийских тендеров, они могут тянуться неограниченное время без видимого результата. Итоговые решения зачастую принимаются вне тендерных процедур, и здесь шансы России, с учетом более тесных связей в командовании ВМС Индии, выглядят более предпочтительными. Учитывая, что желание ВМС Индии получить новый авианосец диктуется в том числе и довольно быстрым развитием ВМС НОАК, можно предположить, что основные решения будут приняты в ближайшие два года, а строительство корабля начнется в районе 2021/22 годов.

Следует, впрочем, иметь в виду, что в связи с активностью Китая на северной границе Индия вынуждена вкладываться в приграничную инфраструктуру со своей стороны, развивая дорожную сеть и систему базирования в своих северных штатах. Скажется ли это на расходах на флот и каким образом, пока неясно, но в условиях дефицита средств российские предложения получают известное преимущество в силу меньших затрат.

Илья Крамник