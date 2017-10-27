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Россия послала на орбиту инспектора

27.10.2017 Известия.ru 581 3
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space_earth

Военные опробовали в действии уникальный маневрирующий спутник опознания и перехвата

Космические войска России успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их. Такие аппараты позволят определять функционал иностранных спутников-шпионов, а также при необходимости создавать на их основе космические спутники-истребители.

По мнению отечественных экспертов, маневрирующие спутники-инспекторы станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение. Подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке.

По информации "Известий", в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы "Космос-2519" и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.

По информации российского Главного центра разведки космической обстановки, проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай. Так, в июле 2013 года западные СМИ сообщили, что Китай испытал три небольших спутника. Эксперты предположили, что испытания проходили в рамках секретной программы разработки противоспутниковой системы. Один из трех аппаратов даже был оснащен манипулятором.

Независимый военный эксперт Валерий Мухин рассказал "Известиям", что спутники-инспекторы — важный компонент орбитальных сил любой космической державы.

— В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей, — отметил специалист. — В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.

По словам Валерия Мухина, главная задача орбитальных "инспекторов" — установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.

— По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении, — пояснил эксперт. — Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел.

Впрочем, Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.

— Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний, — сказал эксперт. — Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному.

Идея создать спутники-истребители родилась еще во времена противостояния США и СССР. Например, в СССР существовала программа ИС — "Истребитель спутников". Ее задачей было выведение из строя в угрожаемый период космических аппаратов американской системы предупреждения о ракетном нападении. Тогда все упиралось в цену аппаратов ИС: они стоили дороже, чем объект воздействия. Теперь же с появлением технологий изготовления недорогих компактных космических аппаратов ситуация может в корне измениться.


Сергей Вальченко, Николай Сурков, Алексей Рамм
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
ID: 1949
1710
№1
27.10.2017 06:08
Если бы они ещё мусор собирали :о)) Подлетел, засосал, принёс на грузовик, который потом сгорит в атмосфере.
0
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RU
Павел 1978
8686
№2
27.10.2017 07:48
видимо следующий этап
0
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UA
KillaKan
1416
№3
27.10.2017 10:36
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Если бы они ещё мусор собирали :о)) Подлетел, засосал, принёс на грузовик, который потом сгорит в атмосфере.

НЕ понятно зачем и кому на это надо тратить деньги ? Космос общий, кто то один разгребать "говно" за остальными, а уж тем более тратить на это деньги, точно не станет.
0
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