Daily Mail: солнце помогает российским «Аистам» летать выше облаков

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Источник: GLP Фото с БЛА.Источник: GLP

Россия проведёт испытания беспилотника ЛА-252 «Аист» на солнечной батарее, сообщает Daily Mail. Летательный аппарат может подниматься на высоту 15—20 км и находиться в воздухе над облаками в течение нескольких дней. «Аист» может вести наблюдение в условиях города, а также использоваться как средство связи, принимая и передавая сигнал, в том числе с космических спутников.

Россия испытывает беспилотники на солнечной батарее, которые могут на протяжении нескольких дней находиться в полёте над облаками, пишет британский таблоид Daily Mail.

Как сообщается в статье, российский беспилотник ЛА-252 «Аист» пройдёт испытания на высоте 15—21 км. Летательный аппарат может использоваться как средство связи, ретранслятор и излучатель сигнала Wi-Fi.

«Аист» был разработан НПО имени Лавочкина в подмосковном городе Химки. По уверениям профессора российской Академии военных наук Вадима Козюлина, беспилотник может находиться в полёте над облачным покровом в течение нескольких дней, не опускаясь на землю. Учёный также отметил, что это весьма перспективная отрасль беспилотной авиации.

По словам профессора Козюлина, Россия недавно увеличила инвестиции в этой сфере развития беспилотных летательных аппаратов. В данной области осуществляются различные проекты, некоторые из которых имеют стратегическое значение.

Как отмечают исследователи, ЛА-252 «Аист» может использоваться в паре с космическим спутником. Вадим Козюлин также добавил, что в наше время чрезвычайно важно разрабатывать средства наблюдения и контроля, и выразил уверенность, что беспилотники — наилучшая технология, позволяющая делать это в условиях города.

Солнечные батареи летательных аппаратов позволят им подзаряжаться энергией независимо от погоды, утверждает издание. В июне этого года беспилотники на солнечной энергии, разработанные в Китае, поднялись на высоту почти 20 км во время пробного полёта в околоземном пространстве.

По данным китайских СМИ, беспилотник Поднебесной может преодолевать огромные расстояния и оставаться в воздухе месяцами или даже годами. Беспилотный летательный аппарат серии «Радуга» должен выполнять различные задачи, в том числе антитеррористического характера, а также помогать в устранении последствий стихийных бедствий. Тестовый полёт беспилотника проводился в июне этого года. Китайский аппарат «Радуга» тогда поднялся на высоту, почти вдвое превышающую высоту коммерческого авиалайнера, отмечает Daily Mail.

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